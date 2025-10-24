Ciné avant première Dossier 137 et présentation saison cinéma 2025/2026 La Ferté Macé
L’Association CinéFerté a le plaisir d’annoncer sa soirée de présentation de la saison cinématographique 2025-2026 du Cinéma Gérard Philipe, qui se tiendra le vendredi 24 octobre 2025 à 19h.
Cet événement sera l’occasion de découvrir les temps forts, animations et événements marquants de la nouvelle saison. La présentation sera suivie d’un cocktail dînatoire et d’une avant-première exclusive du film Dossier 137 , sélectionné au Festival de Cannes 2025.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles, sans réservation .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
