Ciné avant première Dossier 137 et présentation saison cinéma 2025/2026 La Ferté Macé vendredi 24 octobre 2025.

Début : 2025-10-24 19:00:00

2025-10-24

L’Association CinéFerté a le plaisir d’annoncer sa soirée de présentation de la saison cinématographique 2025-2026 du Cinéma Gérard Philipe, qui se tiendra le vendredi 24 octobre 2025 à 19h.

Cet événement sera l’occasion de découvrir les temps forts, animations et événements marquants de la nouvelle saison. La présentation sera suivie d’un cocktail dînatoire et d’une avant-première exclusive du film Dossier 137 , sélectionné au Festival de Cannes 2025.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles, sans réservation .

