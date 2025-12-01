Ciné Bal Parc des Expositions Autun

Ciné Bal

Parc des Expositions 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Quand le bal fait son cinéma !

Il offre un esprit revisité à la manière du film Le bal d’Ettore Scola où chaque danseur peut revivre les rythmes musicaux des années 30 aux années 80 dans un décor dévoilant les images nostalgiques de l’histoire de sa ville !

Au programme

– Des shows d’ouvertures glamour et plein d’humour par la Cie Caresse en présence de véhicules d’époque,

– Des temps de danse d’ambiance rythmées,

– Une captation d’image Souriez ! Vous serez filmé ! en souvenir de la soirée,

– Un espace confortable avec un débit de boisson. .

Parc des Expositions 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 78 40 32 producer@vulpes-production.org

