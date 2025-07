CINÉ BALADE AU CHÂTEAU Collioure

CINÉ BALADE AU CHÂTEAU Collioure mardi 15 juillet 2025.

CINÉ BALADE AU CHÂTEAU

Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-07-15 16:30:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-24 2025-07-29 2025-08-07 2025-08-13

En écho avec l’exposition actuellement présentée au Château royal « Toile de fond. Collioure, décor de cinéma , Catherine Blin, créatrice des ciné-balades, vous propose, de revenir en détail sur l’ensemble des films tournés dans la ville. Gratuit avec le billet d’entrée du jour au monument.

.

Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43

English :

Echoing the exhibition currently on show at the Château Royal: « Toile de fond. Collioure, film set », Catherine Blin, creator of the ciné-balades, invites you to take a detailed look at all the films shot in the town. Free with daily admission to the monument.

German :

In Anlehnung an die Ausstellung im Château royal: « Toile de fond. Collioure, décor de cinéma », schlägt Ihnen Catherine Blin, die Erfinderin der Filmspaziergänge, vor, alle in der Stadt gedrehten Filme im Detail zu betrachten. Kostenlos mit der Tageskarte für das Denkmal.

Italiano :

Facendo eco alla mostra attualmente in corso allo Château Royal: « Toile de fond. Collioure, set cinematografico », Catherine Blin, creatrice dei ciné-balades, invita a guardare da vicino tutti i film girati in città. Gratuito con l’ingresso al monumento.

Espanol :

Haciéndose eco de la exposición que se presenta actualmente en el Château Royal: « Toile de fond. Collioure, plató de cine », Catherine Blin, creadora de las ciné-balades, le invita a conocer de cerca todas las películas rodadas en la ciudad. Gratuito con la entrada al monumento.

L’événement CINÉ BALADE AU CHÂTEAU Collioure a été mis à jour le 2025-07-10 par OT DE COLLIOURE