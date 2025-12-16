CINÉ BALADE S’INVITE À L’OFFICE DE TOURISME ! Collioure
6, rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales
Participez à un quiz cinéma gratuit puis à une ciné-balade payante, tout public convivial, à Collioure. Vendredi 2 janvier, de 14h à 17h. Découvrez les lieux de tournage avec Catherine Blin et plongez dans les secrets du 7e art. Inscription obligatoire, places limitées.
6, rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
Take part in a free cinema quiz, followed by a ticketed ciné-balade, for all ages, in Collioure. Friday, January 2, 2pm to 5pm. Discover filming locations with Catherine Blin and dive into the secrets of the 7th art. Registration required, places limited.
