Ciné ballet Casse-Noisette Cinéma l’Eden Pauillac

Ciné ballet Casse-Noisette

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, du ballet Casse-Noisette.

Pour tout public.

Un cocktail sera offert à l’entracte.

Ouverture des portes à 19h45.

Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures). .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 communication@mairie-pauillac.fr

