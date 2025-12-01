Ciné ballet Casse-Noisette Cinéma l’Eden Pauillac
Ciné ballet Casse-Noisette Cinéma l’Eden Pauillac mercredi 10 décembre 2025.
Ciné ballet Casse-Noisette
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 9 – 9 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, du ballet Casse-Noisette.
Pour tout public.
Un cocktail sera offert à l’entracte.
Ouverture des portes à 19h45.
Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures). .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 communication@mairie-pauillac.fr
English : Ciné ballet Casse-Noisette
L’événement Ciné ballet Casse-Noisette Pauillac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Médoc-Vignoble