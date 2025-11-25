Ciné ballet Cendrillon Cinéma l’Eden Pauillac
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 9 – 9 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, du ballet Cendrillon.
Pour tout public.
Un cocktail sera offert à l’entracte.
Ouverture des portes à 19h45.
Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures). .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 communication@mairie-pauillac.fr
