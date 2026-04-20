Ciné ballet Le Parc Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Ciné ballet Le Parc

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 19:30:00

fin : 2026-04-20 21:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Filmé à l’Opéra national de Paris.

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Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85

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English :

Filmed at the Opéra national de Paris.

L’événement Ciné ballet Le Parc Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-27 par Royan Atlantique