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Ciné ballet Le Parc Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Ciné ballet Le Parc Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Lieu : Salle Michel Legrand

Adresse : 13 rue du Logis Vert

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15

Saint-Palais-sur-Mer

Ciné ballet Le Parc

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:30:00
fin : 2026-04-20 21:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Filmé à l’Opéra national de Paris.
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Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85 

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English :

Filmed at the Opéra national de Paris.

L’événement Ciné ballet Le Parc Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-27 par Royan Atlantique

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