Ciné ballet Le Parc Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Ciné ballet Le Parc Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Ciné ballet Le Parc
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:30:00
fin : 2026-04-20 21:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Filmé à l’Opéra national de Paris.
.
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Filmed at the Opéra national de Paris.
L’événement Ciné ballet Le Parc Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-27 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- À la rencontre des villas Le style Edouard d’Espelosin Bureau d’information touristique de Saint Palais sur Mer Saint-Palais-sur-Mer 21 avril 2026
- Les Palabreurs Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 25 avril 2026
- Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 25 avril 2026
- Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 26 avril 2026
- Les Palabreurs Juniors Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 27 avril 2026