Ciné ballet, par les danseurs de l’Opéra national de Paris Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Ciné ballet, par les danseurs de l'Opéra national de Paris
samedi 13 décembre 2025.
Place de la Victoire Cinéma Grenette Yssingeaux Haute-Loire
2025-12-13 14:00:00
2025-12-13
La Micro-folie d’Yssingeaux propose une projection exceptionnelle du ballet Le parc de Angelin Prejlocaj par les danseurs de l’Opéra national de Paris. Gratuit. Places limitées. Ouvert à tous. Ballet en un seul acte. Durée 1h40 sans entracte.
Place de la Victoire Cinéma Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Yssingeaux?s Micro-folie presents a special screening of Angelin Prejlocaj?s ballet Le parc , performed by dancers from the Opéra national de Paris. Free admission. Limited seating. Open to all. Ballet in one act. Running time: 1h40 with no intermission.
German :
Die Micro-folie in Yssingeaux bietet eine außergewöhnliche Vorführung des Balletts Le parc von Angelin Prejlocaj durch die Tänzer der Pariser Nationaloper. Die Teilnahme ist kostenlos. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Für alle offen. Ballett in einem einzigen Akt. Dauer: 1 Stunde 40 Minuten ohne Pause.
Italiano :
La Micro-folie di Yssingeaux organizza una proiezione speciale del balletto Le parc di Angelin Prejlocaj, interpretato dai ballerini dell’Opéra national de Paris. Ingresso libero. Posti limitati. Aperto a tutti. Balletto in un atto. Durata: 1 ora e 40 minuti, senza intervallo.
Espanol :
La Micro-folie de Yssingeaux organiza una proyección especial del ballet Le parc , de Angelin Prejlocaj, interpretado por bailarines de la Ópera Nacional de París. Entrada gratuita. Aforo limitado. Entrada libre. Ballet en un acto. Duración: 1 hora 40 minutos, sin intermedio.
