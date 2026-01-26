Ciné ballet Woolf Works Cinéma l’Eden Pauillac

Ciné ballet Woolf Works

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, du ballet Woolf Works , inspiré de la vie et de l’œuvre de Virginia Woolf.

Un cocktail sera offert à l’entracte.

Ouverture des portes à 19h45.

Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures). .

