Ciné ballet Woolf Works Cinéma l’Eden Pauillac
Ciné ballet Woolf Works Cinéma l’Eden Pauillac lundi 9 février 2026.
Ciné ballet Woolf Works
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 9 – 9 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, du ballet Woolf Works , inspiré de la vie et de l’œuvre de Virginia Woolf.
Un cocktail sera offert à l’entracte.
Ouverture des portes à 19h45.
Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures). .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 communication@mairie-pauillac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné ballet Woolf Works
L’événement Ciné ballet Woolf Works Pauillac a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Médoc-Vignoble