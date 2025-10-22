CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-10-22 10:30:00
2025-10-22
Découvrez le Ciné-Bambin, dès 4 ans
Séance gratuite .
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21
English :
Discover the Ciné-Bambin, from 4 years old
German :
Entdecken Sie das Ciné-Bambin, ab 4 Jahren
Italiano :
Scoprite il Ciné-Bambin, dai 4 anni in su
Espanol :
Descubre el Ciné-Bambin, a partir de 4 años
