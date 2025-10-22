CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre

CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre mercredi 22 octobre 2025.

CINÉ BAMBIN

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Découvrez le Ciné-Bambin, dès 4 ans

Séance gratuite .

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21

English :

Discover the Ciné-Bambin, from 4 years old

German :

Entdecken Sie das Ciné-Bambin, ab 4 Jahren

Italiano :

Scoprite il Ciné-Bambin, dai 4 anni in su

Espanol :

Descubre el Ciné-Bambin, a partir de 4 años

L’événement CINÉ BAMBIN Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays Erdre Canal Forêt