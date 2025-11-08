CINE BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre
CINE BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre mercredi 18 février 2026.
CINE BAMBIN
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Courts-métrages pour les enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21
English :
Short films for children aged 4 to 6
German :
Kurzfilme für Kinder von 4 bis 6 Jahren
Italiano :
Cortometraggi per bambini dai 4 ai 6 anni
Espanol :
Cortometrajes para niños de 4 a 6 años
