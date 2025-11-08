CINE BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre

CINE BAMBIN

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Courts-métrages pour les enfants de 4 à 6 ans

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21

English :

Short films for children aged 4 to 6

German :

Kurzfilme für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Italiano :

Cortometraggi per bambini dai 4 ai 6 anni

Espanol :

Cortometrajes para niños de 4 a 6 años

L’événement CINE BAMBIN Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays Erdre Canal Forêt