CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre

CINÉ BAMBIN

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez le Ciné-Bambin, dès 4 ans

Séance gratuite .

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21

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English :

Discover the Ciné-Bambin, from 4 years old

L’événement CINÉ BAMBIN Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays Erdre Canal Forêt