CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre
CINÉ BAMBIN Médiathèque Sucé-sur-Erdre mercredi 15 avril 2026.
CINÉ BAMBIN
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Découvrez le Ciné-Bambin, dès 4 ans
Séance gratuite .
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21
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L’événement CINÉ BAMBIN Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays Erdre Canal Forêt
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