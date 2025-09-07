CINE BAMBINO Amelie et la métaphysique des tubes Laval

CINE BAMBINO Amelie et la métaphysique des tubes

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-09-07 10:30:00

fin : 2025-09-14 12:30:00

2025-09-07 2025-09-14

Film d’animation Amelie et la métaphysique des tubes

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Animated film: Amelie and the metaphysics of tubes

German :

Animationsfilm: Amelie und die Metaphysik der Röhren

Italiano :

Film d’animazione: Amelie e la metafisica dei tubi

Espanol :

Película de animación: Amelie y la metafísica de los tubos

