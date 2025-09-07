CINE BAMBINO Amelie et la métaphysique des tubes Laval
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-09-07 10:30:00
fin : 2025-09-14 12:30:00
2025-09-07 2025-09-14
Film d’animation Amelie et la métaphysique des tubes
Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.
Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb. .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
English :
Animated film: Amelie and the metaphysics of tubes
German :
Animationsfilm: Amelie und die Metaphysik der Röhren
Italiano :
Film d’animazione: Amelie e la metafisica dei tubi
Espanol :
Película de animación: Amelie y la metafísica de los tubos
