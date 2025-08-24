CINE BAMBINO MULAN Laval

CINE BAMBINO MULAN Laval dimanche 24 août 2025.

CINE BAMBINO MULAN

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 10:30:00

fin : 2025-08-24 12:30:00

Date(s) :

2025-08-24 2025-08-31

Film d’animation Mulan

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l’éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l’aide d’un dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Animated film: Mulan

German :

Animationsfilm: Mulan

Italiano :

Film d’animazione: Mulan

Espanol :

Película de animación: Mulan

L’événement CINE BAMBINO MULAN Laval a été mis à jour le 2025-08-14 par LAVAL TOURISME