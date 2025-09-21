CINE BAMBINO Pocahontas, une legende indienne Laval

CINE BAMBINO Pocahontas, une legende indienne Laval dimanche 21 septembre 2025.

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-28 12:30:00

2025-09-21 2025-09-28

En l’an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d’éviter la guerre entre les colons anglais et son peuple, les Powhatan, et de sauvegarder ainsi ses amours avec le fringant aventurier John Smith, qui accompagne les colons ? .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

