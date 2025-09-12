Ciné-Banquet Gaulois Cairon
La soirée débutera par un grand banquet convivial, suivi de la projection du film à la tombée de la nuit.
Inutile d’apporter à manger une buvette et un banquet gaulois seront prévus pour accompagner ce film mythique.
L’APE de Cairon vous invite à une soirée exceptionnelle.
La projection se déroulera en plein air, derrière la salle des Tilleuls.
Espace des Tilleuls Cairon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 33 accueilmairie@cairon.fr
English : Ciné-Banquet Gaulois
The evening will kick off with a convivial banquet, followed by a screening of the film at dusk.
No need to bring your own food: there will be a refreshment bar and a Gallic banquet to accompany this legendary film.
German : Ciné-Banquet Gaulois
Der Abend beginnt mit einem großen, geselligen Bankett, gefolgt von der Filmvorführung bei Einbruch der Dunkelheit.
Sie brauchen nichts zu essen mitzubringen: Es gibt einen Imbiss und ein gallisches Bankett, um den legendären Film zu begleiten.
Italiano :
La serata si aprirà con un banchetto conviviale, seguito dalla proiezione del film al tramonto.
Non è necessario portare il proprio cibo: ci sarà un bar e un banchetto gallico per accompagnare questo film leggendario.
Espanol :
La velada comenzará con un banquete de convivencia, seguido de la proyección de la película al anochecer.
No hace falta que traigas tu propia comida: habrá un bar de refrescos y un banquete galo para acompañar esta película legendaria.
