Ciné-Banquet Gaulois Cairon

Ciné-Banquet Gaulois Cairon vendredi 12 septembre 2025.

Ciné-Banquet Gaulois

Espace des Tilleuls Cairon Calvados

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

La soirée débutera par un grand banquet convivial, suivi de la projection du film à la tombée de la nuit.

Inutile d’apporter à manger une buvette et un banquet gaulois seront prévus pour accompagner ce film mythique.

L’APE de Cairon vous invite à une soirée exceptionnelle.

La projection se déroulera en plein air, derrière la salle des Tilleuls.

Espace des Tilleuls Cairon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 33 accueilmairie@cairon.fr

English : Ciné-Banquet Gaulois

The evening will kick off with a convivial banquet, followed by a screening of the film at dusk.

No need to bring your own food: there will be a refreshment bar and a Gallic banquet to accompany this legendary film.

German : Ciné-Banquet Gaulois

Der Abend beginnt mit einem großen, geselligen Bankett, gefolgt von der Filmvorführung bei Einbruch der Dunkelheit.

Sie brauchen nichts zu essen mitzubringen: Es gibt einen Imbiss und ein gallisches Bankett, um den legendären Film zu begleiten.

Italiano :

La serata si aprirà con un banchetto conviviale, seguito dalla proiezione del film al tramonto.

Non è necessario portare il proprio cibo: ci sarà un bar e un banchetto gallico per accompagnare questo film leggendario.

Espanol :

La velada comenzará con un banquete de convivencia, seguido de la proyección de la película al anochecer.

No hace falta que traigas tu propia comida: habrá un bar de refrescos y un banquete galo para acompañar esta película legendaria.

