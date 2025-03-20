Ciné-bébé : La Mer au loin Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-bébé : La Mer au loin Cinéma La Lanterne Bègles jeudi 20 mars 2025.

Ciné-bébé : La Mer au loin Jeudi 20 mars, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-20T14:00:00 – 2025-03-20T16:00:00

Fin : 2025-03-20T14:00:00 – 2025-03-20T16:00:00

Vous pouvez venir avec votre bébé (de moins de 7 mois), voir un film pour les adultes. Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de complicité avec vous. Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle. Une table à langer et un chauffe-biberon sont à votre disposition dans le cinéma.

Le film

Nour, 27 ans, a émigré clandestinement à Marseille. Avec ses amis, il vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive… Mais sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence. De 1990 à 2000, Nour aime, vieillit et se raccroche à ses rêves.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Une séance pour les jeunes parents, avec leur bébé de 0 à 7 mois. cinéma bègles

La Lanterne