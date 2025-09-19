CINÉ-BÉBÉ Paulhan
CINÉ-BÉBÉ Paulhan vendredi 19 septembre 2025.
CINÉ-BÉBÉ
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-09-19 2025-11-21
Un temps de lectures et de comptines projetées.
Pour les 0 3 ans Durée 30 min
Gratuit, sur inscription. .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
English :
A time of readings and projected nursery rhymes.
German :
Zeit für Lesungen und projizierte Reime.
Italiano :
Un momento di lettura e proiezione di filastrocche.
Espanol :
Un tiempo de lecturas y rimas infantiles proyectadas.
