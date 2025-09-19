CINÉ-BÉBÉ Paulhan

CINÉ-BÉBÉ Paulhan vendredi 19 septembre 2025.

CINÉ-BÉBÉ

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-11-21

2025-09-19 2025-11-21

Un temps de lectures et de comptines projetées.

Pour les 0 3 ans Durée 30 min

Gratuit, sur inscription. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

A time of readings and projected nursery rhymes.

German :

Zeit für Lesungen und projizierte Reime.

Italiano :

Un momento di lettura e proiezione di filastrocche.

Espanol :

Un tiempo de lecturas y rimas infantiles proyectadas.

