Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque – Lamothe-Fénelon 19 août 2025 19:00

Lot

Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque 317 route du Campanole Lamothe-Fénelon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-19 19:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Trois courts métrages (Charlie Chaplin, Harold Lloyd et Laurel & Hardy) accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

Repas et concours de palets bretons avant séance .

317 route du Campanole

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 5 65 37 65 71

English :

Three short films (Charlie Chaplin, Harold Lloyd and Laurel & Hardy) accompanied by three live musicians. Laughter guaranteed for all generations!

Back to the village hall in case of bad weather

German :

Drei Kurzfilme (Charlie Chaplin, Harold Lloyd und Laurel & Hardy), die von drei Live-Musikern begleitet werden. Garantierte Lacher für alle Generationen!

Ausweichen in den Festsaal bei schlechtem Wetter

Italiano :

Tre cortometraggi (Charlie Chaplin, Harold Lloyd e Laurel & Hardy) accompagnati da tre musicisti dal vivo. Risate garantite per tutte le generazioni!

Ritorno alla sala del villaggio in caso di maltempo

Espanol :

Tres cortometrajes (Charlie Chaplin, Harold Lloyd y Laurel & Hardy) acompañados por tres músicos en directo. Risas garantizadas para todas las generaciones

Regreso a la sala de fiestas en caso de mal tiempo

