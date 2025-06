Ciné Belle Etoile Le Comte de Monte-Cristo Saint-Denis-lès-Martel 5 août 2025 19:00

Ciné Belle Etoile Le Comte de Monte-Cristo Les prés neufs, en face de la mairie Saint-Denis-lès-Martel Lot

Gratuit

Début : 2025-08-05 19:00:00

Film de Matthieu Delporte et Alexandre De La Patellière. Les aventures d’Edmond Dantès, incarné par Pierre Niney.

Tout public

Les prés neufs, en face de la mairie, repli à la salle Mathieux en cas de mauvais temps

Buvette, restauration, jeux

Début de la projection à la tombée de la nuit. .

Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 42 32

English :

Film by Matthieu Delporte and Alexandre De La Patellière. The adventures of Edmond Dantès, played by Pierre Niney.

All audiences

Les prés neufs, opposite the town hall, with Salle Mathieux as a back-up in case of bad weather

German :

Film von Matthieu Delporte und Alexandre De La Patellière. Die Abenteuer von Edmond Dantès, gespielt von Pierre Niney.

Für alle Altersgruppen

Les prés neufs, gegenüber dem Rathaus, bei schlechtem Wetter Ausweichen in den Salle Mathieux

Italiano :

Film di Matthieu Delporte e Alexandre De La Patellière. Le avventure di Edmond Dantès, interpretato da Pierre Niney.

Aperto a tutti

Les prés neufs, di fronte al municipio, con la Salle Mathieux come alternativa in caso di maltempo

Espanol :

Película de Matthieu Delporte y Alexandre De La Patellière. Las aventuras de Edmond Dantès, interpretado por Pierre Niney.

Abierto a todos

Les prés neufs, frente al ayuntamiento, con la Salle Mathieux como alternativa en caso de mal tiempo

