Ciné Belle Etoile Les 3 Mousquetaires D’Artagnan – Reilhaguet 26 août 2025 19:00

Lot

Ciné Belle Etoile Les 3 Mousquetaires D’Artagnan Terrain communal La Garenne Reilhaguet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

Film de Martin Bourboulon. Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France

Terrain communal La Garenne, chapiteau en repli

Repas partagé avant séance, buvette, animations familles

Début de la projection à la tombée de la nuit .

Terrain communal La Garenne

Reilhaguet 46350 Lot Occitanie +33 6 77 69 58 53

English :

Film by Martin Bourboulon. In a kingdom divided by religious wars and threatened with invasion by England, a handful of men and women cross swords and link their destiny to that of France

Terrain communal La Garenne, marquee in retreat

German :

Film von Martin Bourboulon. In einem Königreich, das durch die Religionskriege gespalten und von einer Invasion Englands bedroht ist, kreuzen eine Handvoll Männer und Frauen ihre Schwerter und verbinden ihr Schicksal mit dem Frankreichs

Gemeindegelände La Garenne, Zelt wird eingezogen

Italiano :

Film di Martin Bourboulon. In un regno diviso dalle guerre di religione e minacciato dall’invasione dell’Inghilterra, un manipolo di uomini e donne incrocia le spade e lega il proprio destino a quello della Francia

Sito comunale di La Garenne, tendone ritirato

Espanol :

Película de Martin Bourboulon. En un reino dividido por las Guerras de Religión y amenazado de invasión por Inglaterra, un puñado de hombres y mujeres cruzan espadas y unen su destino al de Francia

Sitio comunal de La Garenne, carpa retirada

L’événement Ciné Belle Etoile Les 3 Mousquetaires D’Artagnan Reilhaguet a été mis à jour le 2025-06-15 par OT Vallée de la Dordogne