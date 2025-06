Ciné Belle Etoile Rosalie Loubressac 25 juillet 2025 22:00

Lot

Ciné Belle Etoile Rosalie Place du Foirail Loubressac Lot

Début : 2025-07-25 22:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Film de Stéphanie Du Giusto. La vie de Rosalie, femme à barbe, dans la France de 1870

Début de la projection à la tombée de la nuit .

Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

English :

Film by Stéphanie Du Giusto. The life of Rosalie, a bearded woman, in 1870 France

German :

Film von Stéphanie Du Giusto. Das Leben der bärtigen Frau Rosalie im Frankreich des Jahres 1870

Italiano :

Film di Stéphanie Du Giusto. La vita di Rosalie, una donna barbuta, nella Francia del 1870

Espanol :

Película de Stéphanie Du Giusto. La vida de Rosalie, una mujer barbuda, en la Francia de 1870

