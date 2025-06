Ciné Belle Etoile Un P’tit truc en plus – Carlucet 6 août 2025 19:30

Lot

Ciné Belle Etoile Un P’tit truc en plus Moulin de Lacomté Carlucet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 19:30:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Comédie d’Artus. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap

Au Moulin de Lacomté, repli à la salle de fêtes en cas de mauvais temps

Buvette et restauration dès 19h30

Début de la projection à la tombée de la nuit. .

Moulin de Lacomté

Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 16 90

English :

Comedy by Artus. To escape the police, a son and his father on the run take refuge in a summer camp for young adults with disabilities

At the Moulin de Lacomté, in the village hall in case of bad weather

German :

Komödie von Artus. Um der Polizei zu entkommen, finden ein Sohn und sein Vater auf der Flucht Zuflucht in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen

In der Moulin de Lacomté, bei schlechtem Wetter Rückzug in den Festsaal

Italiano :

Commedia di Artus. Per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga si rifugiano in un campo vacanze per giovani adulti disabili

Al Moulin de Lacomté, nella sala del villaggio in caso di maltempo

Espanol :

Comedia de Artus. Para escapar de la policía, un hijo y su padre en fuga se refugian en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos discapacitados

En el Moulin de Lacomté, en la sala del pueblo en caso de mal tiempo

