Ciné Belle Etoile Youssef Salam a du succès – Condat 25 août 2025 20:00

Lot

Ciné Belle Etoile Youssef Salam a du succès Parc de la salle des fêtes Condat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 20:00:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Comédie de Baya Kasmi. Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Les ennuis commencent quand son nouveau roman rencontre le succès…

Tout public

Dans le parc de la salle des fêtes, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps

Buvette et restauration

Début de la projection à la tombée de la nuit .

Parc de la salle des fêtes

Condat 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 11 26

English :

Comedy by Baya Kasmi. Youssef Salem, 45, has always managed to miss his writing career. The trouble starts when his new novel meets with success?

All audiences

In the grounds of the Salle des Fêtes, closed to the Salle des Fêtes in case of bad weather

German :

Komödie von Baya Kasmi. Der 45-jährige Youssef Salem hat es immer geschafft, seine Karriere als Schriftsteller zu verfehlen. Die Probleme beginnen, als sein neuer Roman ein Erfolg wird

Für alle Zuschauer

Im Park der Festhalle, bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit in die Festhalle

Italiano :

Commedia di Baya Kasmi. Youssef Salem, 45 anni, è sempre riuscito a non perdere la sua carriera di scrittore. I problemi iniziano quando il suo nuovo romanzo diventa un successo?

Per tutti i pubblici

Nel parco della Salle des Fêtes, nella Salle des Fêtes in caso di maltempo

Espanol :

Comedia de Baya Kasmi. Youssef Salem, de 45 años, siempre ha conseguido echar de menos su carrera de escritor. Los problemas empiezan cuando su nueva novela se convierte en un éxito?

Para todos los públicos

En el recinto de la Salle des Fêtes, en la Salle des Fêtes en caso de mal tiempo

L’événement Ciné Belle Etoile Youssef Salam a du succès Condat a été mis à jour le 2025-06-15 par OT Vallée de la Dordogne