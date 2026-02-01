Ciné-bibli Bédée

Ciné-bibli

Le vendredi 20 février de 10h à 10h30, la médiathèque de Bédée vous propose un ciné-bibli pour les vacances.

Profitez des vacances pour rire et vous émouvoir le temps d’une sélection de courts-métrages !

A partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

