CINÉ-BISTROT ALL ABOUT EVE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-10-20 14:15:00
Tous les mois, le mardi soir, (re)découvrez un grand classique du Cinéma sur grand écran.
La soirée Ciné-Bistrot c’est un happy hour dès 19h et une conférence ludique autour du film présentée dans le Bistrot pendant que vous buvez un verre, mangez un bout ou simplement en venant ecouter. 7 .
English :
Every Tuesday evening, (re)discover a classic film on the big screen.
German :
Jeden Monat am Dienstagabend können Sie einen Filmklassiker auf der großen Leinwand (wieder-)entdecken.
Italiano :
Ogni martedì sera, (ri)scoprite un film classico sul grande schermo.
Espanol :
Todos los martes por la noche, (re)descubra una película clásica en pantalla grande.
