Ciné blind test sur Led Zeppelin pour le mois du film documentaire Cinéma Ussel

Ciné blind test sur Led Zeppelin pour le mois du film documentaire

Cinéma 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

2025-12-01

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Cinéma le Carnot a le plaisir de vous présenter une série de documentaires variées autour du jeu vidéo, du travail, de l’écologie et de la musique.

Pour la dernière projection, nous vous proposons le documentaire Becoming Led Zeppelin précédée d’un blind test autour des chansons du groupe.

Voici le résumé du film Becoming Led Zeppelin explore les origines du groupe iconique ainsi que son ascension fulgurante et inattendue, en à peine un an. Avec des images d’archives et des performances musicales psychédéliques inédites, l’odyssée cinématographique de Bernard MacMahon explore l’histoire créative, musicale et personnelle de Led Zeppelin. Le film est raconté par ses membres il s’agit du premier documentaire autorisé par le groupe.

La séance sera précédée d’un blind test sur les musiques de Led Zeppelin au Cinéma. .

Cinéma 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com

German : Ciné blind test sur Led Zeppelin pour le mois du film documentaire

Espanol : Ciné blind test sur Led Zeppelin pour le mois du film documentaire

