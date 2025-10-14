Ciné blind-test : The Blues Brothers Cinéma le Concorde Nantes

Ciné blind-test : The Blues Brothers Cinéma le Concorde Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 20:30 –

Gratuit : non De 4,70 € à 7,70 € Tout public

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.La projection sera suivie d’un blind-test live en salle.

Cinéma le Concorde Nantes 44100

https://nantesleconcorde.cine.boutique/media/1960?tab=soon&title=THE+BLUES+BROTHERS&visanumber=52995&showId=27453&enableseatmap=false