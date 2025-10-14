Ciné blind-test : The Blues Brothers Cinéma le Concorde Nantes

Ciné blind-test : The Blues Brothers Cinéma le Concorde Nantes mardi 14 octobre 2025.

Ciné blind-test : The Blues Brothers Mardi 14 octobre, 20h30 Cinéma le Concorde Loire-Atlantique

De 4,70 € à 7,70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T23:00:00

Fin : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T23:00:00

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.

La projection sera suivie d’un blind-test live en salle.

Cinéma le Concorde 79 boulevard de l’Egalité, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantesleconcorde.cine.boutique/media/1960?tab=soon&title=THE+BLUES+BROTHERS&visanumber=52995&showId=27453&enableseatmap=false »}]

Projection dans le cadre du festival cinéma musique Trafic. nantes nantes métropole