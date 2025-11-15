Ciné Bollywood Villaines-les-Rochers

Ciné Bollywood Villaines-les-Rochers samedi 15 novembre 2025.

Ciné Bollywood

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Des danses endiablées, des émotions fortes et un spectacle haut en couleur !

Film en VOSTFR (hindi) .

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr

English :

saturday, November 15 Ciné Bollywood

German :

am Samstag, den 15. November Ciné Bollywood

Italiano :

sabato 15 novembre Ciné Bollywood

Espanol :

sábado 15 de noviembre Ciné Bollywood

