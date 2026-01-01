Ciné Boneur à O p’ti Boneur à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

// Bientôt O p’ti Bo /

Samedi 24 janvier 19h CINE BONEUR Ni à vendre ni à louer

Après vous avoir enchantés et fait chanter avec le cycle Comédies Musicales, Ciné Boneur revient pour cette deuxième saison en prenant le contre-pied de la première, avec comme seul mot d’ordre… CHUT!

Pour cette nouvelle édition, 3 films vous seront proposés, avec toujours une ambiance cosy, familial et chaleureuse, pop-corns et Food-Trucks sur place!

Promis vous allez aimer et rire ! Pas certain que ce soit si silencieux que ça…

Ciné Boneur Cycle CHUT! Samedi 24 Janvier, Vendredi 13 février* et Samedi 21 Mars.

*Bien vu, nous avions indiqué samedi 14 février dans la newsletter, cette date est finalement décalée au vendredi 13.

https://optiboneur.bzh/events/cine-boneur/ .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 7 62 55 04 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Boneur à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-01-20 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ