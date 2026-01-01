Ciné Boneur à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur
Ciné Boneur à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur samedi 24 janvier 2026.
Botmeur Finistère
Début : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
// Bientôt O p’ti Bo /
Samedi 24 janvier 19h CINE BONEUR Ni à vendre ni à louer
Après vous avoir enchantés et fait chanter avec le cycle Comédies Musicales, Ciné Boneur revient pour cette deuxième saison en prenant le contre-pied de la première, avec comme seul mot d’ordre… CHUT!
Pour cette nouvelle édition, 3 films vous seront proposés, avec toujours une ambiance cosy, familial et chaleureuse, pop-corns et Food-Trucks sur place!
Promis vous allez aimer et rire ! Pas certain que ce soit si silencieux que ça…
Ciné Boneur Cycle CHUT! Samedi 24 Janvier, Vendredi 13 février* et Samedi 21 Mars.
*Bien vu, nous avions indiqué samedi 14 février dans la newsletter, cette date est finalement décalée au vendredi 13.
https://optiboneur.bzh/events/cine-boneur/ .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 7 62 55 04 61
