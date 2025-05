Ciné Brazil – au Centre Culturel Ancizan, 23 mai 2025 20:30, Ancizan.

Focus « Avenir du monde »

Dans un futur indéterminé un dérèglement informatique entraine le fonctionnaire Sam Lowry dans une aventure délirante. A la poursuite de la femme de ses rêves, pourchassé par les autorités, aidé par un criminel sympathique , Lowry va vivre une expérience étrange et cauchemaresque.

au Centre Culturel ANCIZAN

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com

English :

Focus « Future of the world

In an indeterminate future, a computer malfunction sends civil servant Sam Lowry on a wild ride. In pursuit of the woman of his dreams, hunted by the authorities and aided by a sympathetic criminal, Lowry is in for a strange, nightmarish experience.

German :

Fokus « Zukunft der Welt »

In einer unbestimmten Zukunft führt eine Computerstörung den Beamten Sam Lowry in ein wahnwitziges Abenteuer. Auf der Jagd nach seiner Traumfrau, gejagt von den Behörden und unterstützt von einem sympathischen Kriminellen, macht Lowry eine seltsame und alptraumhafte Erfahrung.

Italiano :

Focus « Il futuro del mondo

In un futuro indefinito, un malfunzionamento del computer manda il funzionario pubblico Sam Lowry in una corsa sfrenata. All’inseguimento della donna dei suoi sogni, braccato dalle autorità e aiutato da un simpatico criminale, Lowry si trova a vivere un’esperienza strana e da incubo.

Espanol :

Focus « El futuro del mundo

En un futuro indeterminado, un fallo informático envía al funcionario Sam Lowry a un viaje salvaje. Persiguiendo a la mujer de sus sueños, perseguido por las autoridades y ayudado por un criminal simpático, Lowry vive una experiencia extraña y de pesadilla.

