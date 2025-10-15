Ciné british Brian Jones & les Rolling Stones La Ferté Macé

Ciné british Brian Jones & les Rolling Stones La Ferté Macé mercredi 15 octobre 2025.

Ciné british Brian Jones & les Rolling Stones

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise. .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Ciné british Brian Jones & les Rolling Stones

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné british Brian Jones & les Rolling Stones La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-10-06 par Flers agglo