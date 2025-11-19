Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné british Wilding retour à la nature sauvage La Ferté Macé

Ciné british Wilding retour à la nature sauvage La Ferté Macé mercredi 19 novembre 2025.

Ciné british Wilding retour à la nature sauvage

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 18:00:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise.   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

English : Ciné british Wilding retour à la nature sauvage

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné british Wilding retour à la nature sauvage La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-03 par Flers agglo