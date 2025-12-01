Ciné-café au cinéma Les Templiers Dossier 137 Place du Temple Montélimar
Ciné-café au cinéma Les Templiers Dossier 137 Place du Temple Montélimar dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-14 11:00:00
Réalisé par Dominik Moll
Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
France policier
1h55
Compétition Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Dominik Moll
With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
France crime thriller
1h55
Competition ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
German :
Regie: Dominik Moll
Mit Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Frankreich Krimi
1h55
Wettbewerb ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Diretto da Dominik Moll
Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Francia thriller poliziesco
1h55
Concorso ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Espanol :
Dirigida por Dominik Moll
Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Francia thriller policíaco
1h55
¿En competición? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
L’événement Ciné-café au cinéma Les Templiers Dossier 137 Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération