Ciné-café au cinéma Les Templiers Dossier 137 Place du Temple Montélimar dimanche 14 décembre 2025.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Réalisé par Dominik Moll
Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
France policier
1h55

Compétition Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Dominik Moll
With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
France crime thriller
1h55

Competition ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Dominik Moll
Mit Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Frankreich Krimi
1h55

Wettbewerb ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Diretto da Dominik Moll
Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Francia thriller poliziesco
1h55

Concorso ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

Espanol :

Dirigida por Dominik Moll
Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Francia thriller policíaco
1h55

¿En competición? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

