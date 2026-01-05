Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar
Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar dimanche 22 février 2026.
Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Café offert avant et après la projection, pour échanger autour du film lors d’un moment convivial !
Film précédé d’une courte présentation.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free coffee before and after the screening, for a convivial chat about the film!
Film preceded by a short presentation.
L’événement Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération