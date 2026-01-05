Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar

Ciné-café au cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2026-02-22 10:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Café offert avant et après la projection, pour échanger autour du film lors d’un moment convivial !

Film précédé d’une courte présentation.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Free coffee before and after the screening, for a convivial chat about the film!

Film preceded by a short presentation.

