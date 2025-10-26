Ciné café aux Templiers Nouvelle vague Place du Temple Montélimar

Ciné café aux Templiers Nouvelle vague

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-26 11:00:00

2025-10-26

Café offert avant et après la projection, pour échanger autour du film lors d’un moment convivial !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Free coffee before and after the screening, for a convivial chat about the film!

German :

Vor und nach der Vorführung wird Kaffee angeboten, um sich bei einem gemütlichen Beisammensein über den Film auszutauschen!

Italiano :

Caffè gratuito prima e dopo la proiezione, per una chiacchierata conviviale sul film!

Espanol :

Café gratuito antes y después de la proyección, para charlar sobre la película

L’événement Ciné café aux Templiers Nouvelle vague Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération