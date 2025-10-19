Ciné café aux Templiers Un simple accident Place du Temple Montélimar

Ciné café aux Templiers Un simple accident Place du Temple Montélimar dimanche 19 octobre 2025.

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-19 11:00:00

2025-10-19

Café offert avant et après la projection, pour échanger autour de la Palme d’Or 2025 lors d’un moment convivial !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Free coffee before and after the screening, for a convivial chat about the Palme d’Or 2025!

German :

Vor und nach der Vorführung wird Kaffee angeboten, um sich bei einem gemütlichen Beisammensein über die Goldene Palme 2025 auszutauschen!

Italiano :

Caffè gratuito prima e dopo la proiezione, per chiacchierare della Palma d’Oro 2025 in un’atmosfera conviviale!

Espanol :

Café gratuito antes y después de la proyección, para que pueda charlar sobre la Palma de Oro 2025 en un ambiente distendido

