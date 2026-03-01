Ciné-café Coutances

Ciné-café Coutances vendredi 13 mars 2026.

24 Rue Saint-Maur Coutances

2026-03-13 14:15:00
2026-03-13

Café offert en fin de séance.
Deux films au choix, Chers Parents avec André Dussolier ou La maison des Femmes avec Krin Viard.

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

