Ciné-café Coutances vendredi 13 mars 2026.
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Café offert en fin de séance.
Deux films au choix, Chers Parents avec André Dussolier ou La maison des Femmes avec Krin Viard. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
