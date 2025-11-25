Ciné-café “Jean Valjean” ou “L’étranger” Coutances
Ciné-café “Jean Valjean” ou “L’étranger” Coutances mardi 25 novembre 2025.
Ciné-café “Jean Valjean” ou “L’étranger”
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:15:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Café offert à la suite des séances “Jean Valjean” ou “L’étranger” au Long-courT à Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English : Ciné-café “Jean Valjean” ou “L’étranger”
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-café “Jean Valjean” ou “L’étranger” Coutances a été mis à jour le 2025-11-13 par Coutances Tourisme