Ciné-café Les enfants vont bien Cinéma La Bobine Quimperlé

Ciné-café Les enfants vont bien

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-12 14:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez participer au dernier ciné-café de l’année avec la projection du touchant LES ENFANTS VONT BIEN !

CINÉ-CAFÉ Un vendredi par mois à 14h30, La Bobine vous propose une séance de cinéma suivie d’un échange autour d’un café offert aux spectateur.rice.s !

LES ENFANTS VONT BIEN

Réalisé par Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

France 2025 1h51 Drame

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

