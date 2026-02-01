Ciné Campagne Paul Houée, un éveilleur de territoire Châtillon-en-Vendelais

Ciné Campagne Paul Houée, un éveilleur de territoire

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19 22:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Projection du film documentaire Paul Houée, un éveilleur de territoire en présence du réalisateur, Jean-Yves Dagnet, au cinéma Le Vendelais.

En 1965, autour de Paul Houée, naissait le Comité d’Expansion du Mené, une expérience originale et inspirante de développement local et de coopération entre les communes de ce territoire du Centre Bretagne.

Originaire de St Gilles du Mené, fils d’agriculteurs, Paul Houée est un personnage atypique. Il a impulsé, avec les acteurs locaux, une dynamique pour conduire des projets adaptés au territoire du Mené. C’est un sociologue de l’action un “disou” et un “faisou”. Il est une véritable référence en matière de réflexion sur le développement des territoires ruraux à l’échelle nationale. .

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

