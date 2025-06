Ciné-campagne « Un Pas de Côté » Cinéma Le Vendelais Châtillon-en-Vendelais 1 juillet 2025 20:30

Ille-et-Vilaine

Ciné-campagne « Un Pas de Côté » Cinéma Le Vendelais 1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-01 22:30:00

Le Cinéma Le Vendelais vous propose la projection du film « Un Pas de Côté » en présence du réalisateur et des Écuries Breizh Valley.

Un superbe documentaire qui ouvre des débats passionnés sur le dressage d’animaux.

Synopsis Christophe, dresseur de chevaux difficiles, rêve de l’Ouest et de ses cow-boys. Sélectionné par un concours allemand prestigieux, son souhait se réalise il va aller dans un ranch américain, pour y choisir un Mustang sauvage et le dresser en un temps record.

Aux USA puis en France dans son propre ranch, Christophe s’engage dans le dressage de Marley, avec application et patience. Peu à peu, au contact de ce cheval sauvage, il prend conscience des contradictions de son métier. S’attachant à Marley, il en oublie les modalités du concours et du show final en Allemagne une vente aux enchères.

Ce Mustang des Grandes Plaines, jamais approché par aucun homme, va bouleverser ses certitudes, son rapport au Vivant et à son métier, comme aucun cheval avant lui.

Le mardi 1er juillet 2025 à 20h30 au Cinéma Le Vendelais, à Châtillon-en-Vendelais. .

Cinéma Le Vendelais 1 Place de l’Église

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne

