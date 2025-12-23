Ciné Celtic La danse bretonne, Salle Le Celtic Plougrescant

Ciné Celtic La danse bretonne

Salle Le Celtic 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Les danses bretonnes ont une forte identité culturelle et patrimoniale.

En plus d’être des danses de plaisir, d’échange, de rencontre, de convivialité, elles expriment la coexistence entre partage communautaire et expression individuelle.

Aujourd’hui, même si les occasions de danse ont évolué, chaque pas de danse raconte encore une histoire, et la danse bretonne reste plus que jamais bien vivante elle fédère, réunit, elle s’adapte, elle soutient et raconte la vie, elle ressource et redynamise.

Et encore et toujours elle ne cesse d’honorer et de renforcer le sentiment qu’en dansant nous faisons partie d’une même communauté.

Le programme de la soirée s’articule en trois parties

Projection de deux films documentaires

– Fest-noz, film de 2010 (durée 9 min), qui a participé à soutenir la candidature de l’inscription du Fest-noz au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (inscription acquise en 2012, grâce à Dastum). Dastum est une association qui, depuis 1972, a pour mission de collecter, sauvegarder et diffuser le patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique.

– L’accident de M. Fisel de Sébastien Le Guillou

Film de 2017 (durée 27 min), qui retrace un bout du parcours de guérison d’un brillant danseur de dans fisel blessé par son tracteur. Ce film, émouvant, est en breton et sous-titré en français.

Séance de questions/réponses, en présence de

– Claude Devriès, membre et trésorier de l’association Dastum,

– Jeannot Flageul, protagoniste du film l’accident de M. Fisel et adjoint encharge de la commission vie culturelle, associative, animation et patrimoine de Rostrenen.

Et, pour clore la soirée, pourquoi pas quelques danses avec les danseuses et danseurs du groupe A-Dreuz de Plougrescant? .

