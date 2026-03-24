Ciné César L’ATTACHEMENT Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Ciné César L’ATTACHEMENT

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Ciné César est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les derniers récompensés aux Césars.

Mercredi 1er Avril à 20h30

L’ATTACHEMENT

Drame de Carine TARDIEU 2025 France 1 H 45 Avec Valéria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Vimala Pons

3 Césars 2026 Meilleur film, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleure adaptation.

Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l’intimité de son voisin de palier et de ses deux enfants. Contre toute attente, elle s’attache peu à peu à cette famille d’adoption. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : Ciné César L’ATTACHEMENT

L’événement Ciné César L’ATTACHEMENT Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme