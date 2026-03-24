Ciné César LE CHANT DES FORÊTS Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Ciné César LE CHANT DES FORÊTS

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Ciné César est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les derniers récompensés aux Césars.

Vendredi 3 avril à 18h30

LE CHANT DES FORÊTS

Documentaire de Vincent MUNIER 2025 France 1 H 33

2 Césars 2026 Meilleur documentaire et Meilleur son

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : Ciné César LE CHANT DES FORÊTS

L’événement Ciné César LE CHANT DES FORÊTS Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme