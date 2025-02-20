Ciné-change : Tout ira bien Cinéma La Lanterne Bègles

Jeudi 20 février, 20h30

Tarif unique : 5 euros

Début : 2025-02-20T20:30:00 – 2025-02-20T22:30:00

Fin : 2025-02-20T20:30:00 – 2025-02-20T22:30:00

Le film

Angie et Pat vivent le parfait amour à Hong Kong depuis plus de 30 ans. Jamais l’une sans l’autre, leur duo est un pilier pour leur famille et leurs amis. Seulement, au décès brutal de Pat, la place de Angie se retrouve fortement remise en question…

Cinéma La Lanterne
151 boulevard Albert 1er
Bègles 33130
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
https://cinemalalanterne.fr

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance et suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole cinéma bègles

La Lanterne