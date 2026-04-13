Ciné-Change : Urchin, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Change : Urchin Jeudi 16 avril, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Le film : Urchin, de Harris Dickinson

À Londres, Mike vit dans la rue, il va de petits boulots en larcins, jusqu’au jour où il se fait incarcérer.

À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main en combattant ses vieux démons.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/16-avril-cinechange-urchin/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance, suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! Tarif unique : 5€. ciné cinéma

La Lanterne