Ciné chez nous Archigny L’affaire Bojarski Salle des fêtes, Archigny Archigny

Ciné chez nous Archigny L’affaire Bojarski

Salle des fêtes, Archigny 38 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Le ciné chez nous vous propose à la salle des fêtes d’Archigny à 20h30

**Jeudi 26 février**

**L’affaire Bojarski**, film de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

SYNOPSIS ET DÉTAILS Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France. .

