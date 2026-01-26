Ciné chez nous Archigny Les braises le 29/01 Salle des fêtes, Archigny Archigny

Ciné chez nous Archigny Les braises le 29/01

Salle des fêtes, Archigny 38 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Le ciné chez nous vous propose à la salle des fêtes d’Archigny à 20h30

**Jeudi 29 janvier**

**Les braises,** film de Thomas Kruithof avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos

SYNOPSIS ET DÉTAILS Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille. .

demarchcooperative@gmail.com

